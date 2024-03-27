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Реклама, которую сложно забыть: самые яркие кампании

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Потому что жизно создает морщины. Реклама Nivea
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Потому что жизно создает морщины. Реклама Nivea 
© Соцсети
Правильные вещи не работают в неправильных местах. Peugeot
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Правильные вещи не работают в неправильных местах. Peugeot 
© Соцсети
Идеальное место для рекламы часов
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Идеальное место для рекламы часов 
© Соцсети
Ну очень мощный вентилятор. Arno
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Ну очень мощный вентилятор. Arno 
© Соцсети

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Реклама пластыря
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Реклама пластыря 
© Соцсети
Реклама стоматологической клиники
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Реклама стоматологической клиники 
© Соцсети
Реклама экспресс-службы доставки DHL. Догадались, что спорткар ненастоящий?
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Реклама экспресс-службы доставки DHL. Догадались, что спорткар ненастоящий? 
© Соцсети
Социальная реклама о защите детей с аутизмом
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Социальная реклама о защите детей с аутизмом 
© Соцсети
Если чистить зубы, то только такой зубной пастой
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Если чистить зубы, то только такой зубной пастой 
© Соцсети

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Реклама хлеба. Приятный и мягкий
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Реклама хлеба. Приятный и мягкий 
© Соцсети
Лошадиная сила. Реклама алкоголя
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Лошадиная сила. Реклама алкоголя 
© Соцсети
Необычная реклама шампуня
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Необычная реклама шампуня 
© Соцсети
Реклама радио
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Реклама радио 
© Соцсети
Не покупайте сувениры из экзотических животных!
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Не покупайте сувениры из экзотических животных! 
© Соцсети

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Реклама безопасного вождения
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Реклама безопасного вождения 
© Соцсети
Реклама сериала "Клан Сопрано"
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Реклама сериала "Клан Сопрано"  
© Соцсети

Мы привыкли ежедневно потреблять огромной количество рекламы. Каждый производитель, начиная от продуктов питания и заканчивая невероятно сложной и умной техники, пытается завоевать умы и сердца потенциальных покупателей при помощи этих заманчивых объявлений и видео роликов. Именно благодаря рекламе мы знаем наименования всех без исключения известных брендов, неосознанно покупаем определенные вещи, порой даже не нужные нам.

Несмотря на обилие рекламы, создавать ее невероятно сложно. В маркетинговых отделах самых крупных компаний обычно трудятся сотни и тысячи сотрудников со всего мира. Порой их коллективный разум создает настолько креативные произведения, что их легко можно назвать настоящими шедеврами.

Авторы Life.ru собрали подборку гениальных рекламных кампаний.

Как выглядят самые шедевральные решения мира маркетинга — в галерее “Рамблера”.

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