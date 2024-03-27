Мы привыкли ежедневно потреблять огромной количество рекламы. Каждый производитель, начиная от продуктов питания и заканчивая невероятно сложной и умной техники, пытается завоевать умы и сердца потенциальных покупателей при помощи этих заманчивых объявлений и видео роликов. Именно благодаря рекламе мы знаем наименования всех без исключения известных брендов, неосознанно покупаем определенные вещи, порой даже не нужные нам.

Несмотря на обилие рекламы, создавать ее невероятно сложно. В маркетинговых отделах самых крупных компаний обычно трудятся сотни и тысячи сотрудников со всего мира. Порой их коллективный разум создает настолько креативные произведения, что их легко можно назвать настоящими шедеврами.

Авторы Life.ru собрали подборку гениальных рекламных кампаний.

Как выглядят самые шедевральные решения мира маркетинга — в галерее “Рамблера”.