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Самые дорогие советские открытки

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Открытка "С Новым годом" - 15 тысяч рублей
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Открытка "С Новым годом" - 15 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Открытка новогодняя советская, Зарубин, оригинал - 15 тысяч рублей
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Открытка новогодняя советская, Зарубин, оригинал - 15 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Стереооткрытка "Фонтан ВДНХ", 1960-е годы - 19 тысяч рублей
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Стереооткрытка "Фонтан ВДНХ", 1960-е годы - 19 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Новогодняя открытка СССР - 10 тысяч рублей
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Новогодняя открытка СССР - 10 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений

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Открытка с фотографией космонавта Титова СССР, 1963 год - 25 тысяч рублей
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Открытка с фотографией космонавта Титова СССР, 1963 год - 25 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Открытка СССР 1989 года - 10 тысяч рублей
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Открытка СССР 1989 года - 10 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Открытка с автографами футболистов СССР (Яшин) - 9 500 рублей
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Открытка с автографами футболистов СССР (Яшин) - 9 500 рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Открытка "Первый раз в первый класс" 1978 год, СССР - 50 тысяч рублей
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Открытка "Первый раз в первый класс" 1978 год, СССР - 50 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Раритетная открытка времен СССР - 100 тысяч рублей
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Раритетная открытка времен СССР - 100 тысяч рублей  
© Интернет-сервис частных объявлений

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Новогодняя открытка СССР, 1978 год - 150 тысяч рублей
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Новогодняя открытка СССР, 1978 год - 150 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений
Открытка с автографами сборной СССР по хоккею - 30 тысяч рублей
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Открытка с автографами сборной СССР по хоккею - 30 тысяч рублей 
© Интернет-сервис частных объявлений

Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Советский Союз более 70 лет был одной из главных экономик мира и производил множество вещей. Одним из символов советской эпохи была печатная продукция. Марки, плакаты, открытки, журналы и книги до сих пор ценятся среди коллекционеров. Стоимость некоторых, наиболее редких экземпляров может достигать десятков или даже сотен тысяч рублей.

Самые дорогие советские открытки — в галерее "Рамблера".

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