Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей. Советский Союз более 70 лет был одной из главных экономик мира и производил множество вещей. Одним из символов советской эпохи была печатная продукция. Марки, плакаты, открытки, журналы и книги до сих пор ценятся среди коллекционеров. Стоимость некоторых, наиболее редких экземпляров может достигать десятков или даже сотен тысяч рублей.

Самые дорогие советские открытки — в галерее "Рамблера".