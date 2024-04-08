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Как живут цыгане: яркие кадры из жизни

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Гость на цыганской свадьбе
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Гость на цыганской свадьбе 
© РИА Новости
Цыганка с детьми на одной из улиц Санкт-Петербурга
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Цыганка с детьми на одной из улиц Санкт-Петербурга 
© РИА Новости
Дети играют на улице после занятий в начальной общеобразовательной школе №6 для цыганских детей
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Дети играют на улице после занятий в начальной общеобразовательной школе №6 для цыганских детей 
© РИА Новости
Невеста готовится к свадьбе
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Невеста готовится к свадьбе  
© РИА Новости

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Цыгане на Лужковом мосту около Болотной площади
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Цыгане на Лужковом мосту около Болотной площади 
© РИА Новости
Женщина с детьми
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Женщина с детьми 
© РИА Новости
Женщина на цыганской свадьбе
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Женщина на цыганской свадьбе 
© РИА Новости
Цыганка с ребенком на одной из улиц Москвы
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Цыганка с ребенком на одной из улиц Москвы 
© ТАСС
Во дворе цыганского дома
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Во дворе цыганского дома 
© ТАСС

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Цыгане на одной из улиц Москвы
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Цыгане на одной из улиц Москвы 
© ТАСС
Цыганские танцы
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Цыганские танцы 
© ТАСС

8 апреля по всему миру отмечается международный день цыган. Праздник появился в 1971 году во время I Всемирного конгресс, на котором был создан Международный союз вольного народа. Сейчас это объединение насчитывает 42 общественные организации из разных стран мира. На данный момент цыгане являются единой нетерриториальной нацией и обладают собственным флагом и гимном.

Также 8 апреля считается у этого народа днем памяти жертв фашизма. В немецких концлагерях Освенциме, Треблинке, Бухенвальде, Дахау были убиты более полумиллиона цыган.

Как живет этот необычный и свободолюбивый народ - в галерее "Рамблера".

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