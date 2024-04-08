Как живут цыгане: яркие кадры из жизни

8 апреля по всему миру отмечается международный день цыган. Праздник появился в 1971 году во время I Всемирного конгресс, на котором был создан Международный союз вольного народа. Сейчас это объединение насчитывает 42 общественные организации из разных стран мира. На данный момент цыгане являются единой нетерриториальной нацией и обладают собственным флагом и гимном.

Также 8 апреля считается у этого народа днем памяти жертв фашизма. В немецких концлагерях Освенциме, Треблинке, Бухенвальде, Дахау были убиты более полумиллиона цыган.

Как живет этот необычный и свободолюбивый народ - в галерее "Рамблера".