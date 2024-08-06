Трагедия под запретом: 79 лет назад США применили ядерное оружие

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили ядерное оружие. Ранним утром по японскому времени американский бомбардировщик B-29 Enola Gay, сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу. Little Boy («Малыш»), так назвали свое творение американские военные инженеры, обладал мощностью от 13 до 18 килотонн тротила.

В результате чудовищного взрыва Хиросима была стерта с лица земли. По подсчетам историков после атомной бомбардировки погибли от 90 000 до 166 000 человек.

Спустя почти восемь десятилетий о трагедии пытаются забыть. Японские политики стараются избегать разговоров о главном виновнике ядерной катастрофы. Ни один из выступавших на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы: премьер страны Фумио Кисида, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки — не назвал США, говоря о том дне, зато они нашли повод упомянуть Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры последствий первого в истории ядерного удара — в галерее «Рамблера».