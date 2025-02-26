Купол вместо башни: как менялся облик павильона «Казахская ССР» на ВДНХ

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Портал «Рамблер», генеральный информационный партнёр ВДНХ, представляет: интересные истории о ВДНХ.
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Портал «Рамблер», генеральный информационный партнёр ВДНХ, представляет: интересные истории о ВДНХ. 
© Пресс-служба ВДНХ
Павильон № 11, который ныне занимает Республика Казахстан, менял свой облик четыре раза.
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Павильон № 11, который ныне занимает Республика Казахстан, менял свой облик четыре раза. 
© Пресс-служба ВДНХ
Самое первое здание было построено в 1937 году. В нём предполагалось разместить экспозиции Казахской, Киргизской и Каракалпакской ССР.
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Самое первое здание было построено в 1937 году. В нём предполагалось разместить экспозиции Казахской, Киргизской и Каракалпакской ССР.  
© Пресс-служба ВДНХ
Первый павильон из дерева имел форму шестиугольника с боковыми галереями и резной башней. Но ещё до открытия выставки в 1939 году здание полностью перестроили и отдали Казахской ССР.
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Первый павильон из дерева имел форму шестиугольника с боковыми галереями и резной башней. Но ещё до открытия выставки в 1939 году здание полностью перестроили и отдали Казахской ССР. 
© Пресс-служба ВДНХ

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В новом павильоне вместо башни появился купол, галереи увеличились, а голубой фасад расчертили народным казахским орнаментом.
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В новом павильоне вместо башни появился купол, галереи увеличились, а голубой фасад расчертили народным казахским орнаментом.  
© Пресс-служба ВДНХ
Внутри здания стояла эффектная скульптурная композиция со Сталиным в окружении казахских рабочих, символизировавших достижения промышленности и сельского хозяйства республики в составе СССР.
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Внутри здания стояла эффектная скульптурная композиция со Сталиным в окружении казахских рабочих, символизировавших достижения промышленности и сельского хозяйства республики в составе СССР. 
© Пресс-служба ВДНХ
Всего год спустя павильон вновь перестроили, добавив ему монументальный фасад. По краям фасада появились барельефы с изображениями казахских земледельцев, баранов, коров, коней и верблюдов. В центре фасада возвышалась 25-метровая стела.
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Всего год спустя павильон вновь перестроили, добавив ему монументальный фасад. По краям фасада появились барельефы с изображениями казахских земледельцев, баранов, коров, коней и верблюдов. В центре фасада возвышалась 25-метровая стела.  
© Пресс-служба ВДНХ
На стеле был написан текст песни казахского поэта-акына Джамбула Джабаева, славившей советскую конституцию. В подножии стоял памятник самому поэту, а венчал стелу герб республики, выполненный из майолики.
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На стеле был написан текст песни казахского поэта-акына Джамбула Джабаева, славившей советскую конституцию. В подножии стоял памятник самому поэту, а венчал стелу герб республики, выполненный из майолики. 
© Пресс-служба ВДНХ

К 1954 году для Казахской ССР построили уже четвёртый по счёту павильон. Он стал ещё торжественнее прежнего. К фигуре акына Джамбулы Джабаева добавился памятник герою труда Шыганаку Берсиеву.

Стела с гербом исчезла, но появились две колонны со скульптурами сталевара и колхозницы. Самым впечатляющим изменением было появление прозрачного купола со шпилем. Именно к этому виду после реставрации павильон приведён сейчас.

Однако это не последняя инкарнация здания Казахской ССР. В 1967 году павильон реконструировали, убрав стеклянный купол, национальные узоры и статуи. По периметру павильон закрыли сплошным чёрным фасадом, который символизировал новую экспозицию — «Металлургию».

В 2017 году в ходе реставрации чёрный фасад убрали и всего за год восстановили прежний вид павильона Казахской ССР с куполом и скульптурами. Теперь здание занимает выставочно-торговый центр Республики Казахстан.

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