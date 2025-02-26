Купол вместо башни: как менялся облик павильона «Казахская ССР» на ВДНХ

К 1954 году для Казахской ССР построили уже четвёртый по счёту павильон. Он стал ещё торжественнее прежнего. К фигуре акына Джамбулы Джабаева добавился памятник герою труда Шыганаку Берсиеву.

Стела с гербом исчезла, но появились две колонны со скульптурами сталевара и колхозницы. Самым впечатляющим изменением было появление прозрачного купола со шпилем. Именно к этому виду после реставрации павильон приведён сейчас.

Однако это не последняя инкарнация здания Казахской ССР. В 1967 году павильон реконструировали, убрав стеклянный купол, национальные узоры и статуи. По периметру павильон закрыли сплошным чёрным фасадом, который символизировал новую экспозицию — «Металлургию».

В 2017 году в ходе реставрации чёрный фасад убрали и всего за год восстановили прежний вид павильона Казахской ССР с куполом и скульптурами. Теперь здание занимает выставочно-торговый центр Республики Казахстан.

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