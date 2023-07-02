Самые забавные птицы, существующие в природе: фото

Золотой фазан родом из центрального и южного Китая (он также известен как китайский фазан). Там люди верят, что увидев его, человек получает удачу. Эти маленькие существа всеядны, их рацион состоит из мягких побегов бамбука, насекомых, ягод, семян и цветов. У золотых фазанов есть способность летать, но они не очень хороши в этом, поэтому они, как правило, остаются на земле, если им не нужно возвращаться к своим насестам.