Самые забавные птицы, существующие в природе: фото
На этой планете нет недостатка в странных и удивительных птицах. И следует отдать должное динозаврам: двуногие тероподы дали начало крылатым зверям, которые весили от 45 до 230 фунтов.
Однако большинство современных птиц намного меньше и безобиднее, чем их предки. Но их причудливое оперение, клювы и отметины подчеркивают тягу динозавров к странностям.
"Рамблер" собрал фото самых забавных птиц, которые бороздят современное небо.
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