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Самые забавные птицы, существующие в природе: фото

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Хохлатый тупик — морская птица, ныряющая с поверхности и приспособившаяся к более холодным водам северной части Тихого океана. Это самый крупный из всех видов и пород тупиков между северо-западной Аляской и центральной Калифорнией. Золотые перья хохлатого тупика появляются только во время брачного сезона. Когда этот вид готов к гнездованию, они зарываются в края скал. Хохлатые тупики — искусные охотники, способные поймать и удержать во рту до 20 рыб за раз, чтобы принести еду птенцам. Поэтому не стоит недооценивать тупиков из-за их причудливой внешности! 
© globallookpress.com
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Очковая гага получила свое название из-за отметин вокруг глаз, из-за которых она выглядит так, будто носит очки. Эта арктическая морская птица приспособлена к холодным температурам и процветает в тундре, а также на западе Аляски. Рацион очковой гаги состоит в основном из моллюсков , но когда наступает лето, эти птицы жуют траву и ягоды. 
© globallookpress.com
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Золотой фазан родом из центрального и южного Китая (он также известен как китайский фазан). Там люди верят, что увидев его, человек получает удачу. Эти маленькие существа всеядны, их рацион состоит из мягких побегов бамбука, насекомых, ягод, семян и цветов. У золотых фазанов есть способность летать, но они не очень хороши в этом, поэтому они, как правило, остаются на земле, если им не нужно возвращаться к своим насестам. 
© globallookpress.com
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Андский скальный петушок — национальная птица Перу. Эти ребята родом из Южной Америки и обычно встречаются в тропических районах. Этих птичек легко узнать по яркой окраске и хохолку на голове.  
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Фрегаты — это семейство дроздов с гигантскими клювами и гигантскими горловыми мешками у всех самцов. Есть шесть есть видов — великолепный, великий и меньший фрегаты, а также фрегаты Рождества и Вознесения. "Великолепный фрегат" соответствует своему названию тем, что у него есть гигантский ярко-красный горловой мешок, занимающий большую часть его тела. Забавный факт: эти птицы известны тем, что пытаются заставить других птиц отрыгивать свою пищу, чтобы они могли полакомиться ею. 
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С характерной окраской и кроваво-красными глазами цесарка-стервятник выглядит устрашающим, но забавным существом. Цесарки-стервятники, также известные как «королевские цесарки», родом из восточно-тропических африканских стран, таких как Эфиопия и Кения, и процветает в условиях сухой пустыни. Этот вид быстро бегает и может летать, но делает это не часто. Самцы цесарок-стервятников обычно сохраняют агрессивную позу и позицию, в то время как самки, как правило, более покорны. 
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Взгляните на африканского аиста-марабу, и сразу станет ясно, что эта большая птица очень забавная. Наиболее характерной особенностью марабу является большой воздушный мешочек, который свисает с его шеи. Самцы используют его для ривлечения партнерш. Мешок, соединенный с левой ноздрей, раздувается и действует как своего рода резонатор, издавая громкий каркающий звук. 
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    На этой планете нет недостатка в странных и удивительных птицах. И следует отдать должное динозаврам: двуногие тероподы дали начало крылатым зверям, которые весили от 45 до 230 фунтов.

    Однако большинство современных птиц намного меньше и безобиднее, чем их предки. Но их причудливое оперение, клювы и отметины подчеркивают тягу динозавров к странностям.

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