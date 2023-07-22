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Мемы недели: над чем смеется страна

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Вместо тысячи слов — ведро черешни. 
© Соцсети
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Контент сам себя не снимет... 
© Соцсети
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Все мы по утрам француженки. 
© Соцсети
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Райан Гослинг в "Барби" выглядит как отец Драко Малфоя. Кто бы знал, что Кен родом из Слизерина. 
© Соцсети

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Мама всегда знает, как поддержать. 
© Соцсети
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Это ведь тоже номер! 
© Соцсети
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Каждую ночь одно и то же. 
© Соцсети
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В отношениях никто никому ничего не должен. А что на счет поделиться завтраком, хотя бы? 
© Соцсети
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Только вдумайтесь.. 
© Соцсети

    В конце непростой рабочей недели нам всем нужно немного расслабиться и выдохнуть. Включите свой любимый фильм, порисуйте в красивом блокноте, просто полежите, глядя в потолок.

    Есть еще один рабочий способ отвлечься от рутины: посмеяться. Чтобы насмешить себя, можно посмотреть юмористический ролик или комедию, а можно просто полистать соцсети — в них всегда найдется порция свежих мемов.

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