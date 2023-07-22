Мемы недели: над чем смеется страна

В конце непростой рабочей недели нам всем нужно немного расслабиться и выдохнуть. Включите свой любимый фильм, порисуйте в красивом блокноте, просто полежите, глядя в потолок.

Есть еще один рабочий способ отвлечься от рутины: посмеяться. Чтобы насмешить себя, можно посмотреть юмористический ролик или комедию, а можно просто полистать соцсети — в них всегда найдется порция свежих мемов.