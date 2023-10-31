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Самые странные растения в мире, букет из которых приснится в кошмарах

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Раффлезия произрастает в Индонезии. У растения нет ни стеблей, ни листьев, ни корней. Большую часть жизни он живет как паразит на лианах. Как только у нее появляется небольшая почка, она может на время превратиться в ужасающе большое растение красного цвета весом до 24 фунтов.
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Раффлезия произрастает в Индонезии. У растения нет ни стеблей, ни листьев, ни корней. Большую часть жизни он живет как паразит на лианах. Как только у нее появляется небольшая почка, она может на время превратиться в ужасающе большое растение красного цвета весом до 24 фунтов. 
© SofianRafflesia/commons.wikimedia.org
Стапелия гигантская. Цветущее растение, произрастающее в пустынных районах Танзании и Южной Африки, выделяет запах гниющей плоти, чтобы привлечь мух для опыления. Растение настолько ужасно пахнет, что ученые работают над тем, чтобы использовать его в качестве средства, подавляющего аппетит у человека.
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Стапелия гигантская. Цветущее растение, произрастающее в пустынных районах Танзании и Южной Африки, выделяет запах гниющей плоти, чтобы привлечь мух для опыления. Растение настолько ужасно пахнет, что ученые работают над тем, чтобы использовать его в качестве средства, подавляющего аппетит у человека. 
© pikist.com
Ощутить неприятный запах аморфофаллуса — большая редкость, он цветет раз в 5 — 10 лет. Это растение обладает самым крупным неразветвленным соцветием, которое может достигать высоты до трех метров. Название растения происходит от греческого слова, означающего "гигантский, неправильной формы фаллос".
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Ощутить неприятный запах аморфофаллуса — большая редкость, он цветет раз в 5 — 10 лет. Это растение обладает самым крупным неразветвленным соцветием, которое может достигать высоты до трех метров. Название растения происходит от греческого слова, означающего "гигантский, неправильной формы фаллос". 
© US Botanic Garden
Повилику часто можно обнаружить в виде массы зеленых, коричневых или оранжевых спагетти, свисающих с других деревьев. У нее нет хлорофилла, поэтому для размножения ей необходимо питаться другими растениями. Повилика может определять окружающие ее растения только по запаху.
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Повилику часто можно обнаружить в виде массы зеленых, коричневых или оранжевых спагетти, свисающих с других деревьев. У нее нет хлорофилла, поэтому для размножения ей необходимо питаться другими растениями. Повилика может определять окружающие ее растения только по запаху. 
© Kenraiz Krzysztof Ziarnek/commons.wikimedia.org

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Дарлингтония — плотоядное болотное растение. Англичане называют его "лилией кобры" из-за его трубчатой верхушки, напоминающей капюшон кобры и вильчатых листьев, похожих на язык. Растение ловит насекомых, заманивая их внутрь, а волоски внутри стеблей проталкивают жертву к "желудку".
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Дарлингтония — плотоядное болотное растение. Англичане называют его "лилией кобры" из-за его трубчатой верхушки, напоминающей капюшон кобры и вильчатых листьев, похожих на язык. Растение ловит насекомых, заманивая их внутрь, а волоски внутри стеблей проталкивают жертву к "желудку".  
© NoahElhardt/commons.wikimedia.org
Такка Шантрье произрастает в Западной Африке и Юго-Восточной Азии и выпускает до 25 черных цветков, которые, как говорят, похожи на жуткие крылья летучей мыши. У них также тяжелые ягоды и 24-дюймовые длинные "усы", прикрепленные к цветкам. Молодые листья растения используют для приготовления карри.
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Такка Шантрье произрастает в Западной Африке и Юго-Восточной Азии и выпускает до 25 черных цветков, которые, как говорят, похожи на жуткие крылья летучей мыши. У них также тяжелые ягоды и 24-дюймовые длинные "усы", прикрепленные к цветкам. Молодые листья растения используют для приготовления карри. 
© geoff mckay/commons.wikimedia.org
У подъельника одноцветкового полностью отсутствует хлорофилл, и ему не нужен фотосинтез благодаря симбиотическим отношениям с грибами, в которых он получает питание за счет паразитизма. Это придает ему необыкновенное свечение и способность расти в самых темных лесах.
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У подъельника одноцветкового полностью отсутствует хлорофилл, и ему не нужен фотосинтез благодаря симбиотическим отношениям с грибами, в которых он получает питание за счет паразитизма. Это придает ему необыкновенное свечение и способность расти в самых темных лесах. 
© Will Brown/commons.wikimedia.org
Пальма-самоубийца — эндемик Мадагаскара. Всего в мире растет лишь 90 деревьев этого вида. В конце жизни на верхушках стеблей распускается огромное количество мелких цветков, способных опыляться и превращаться в плоды. Однако это истощает растение и его запасы питательных веществ, и оно погибает.
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Пальма-самоубийца — эндемик Мадагаскара. Всего в мире растет лишь 90 деревьев этого вида. В конце жизни на верхушках стеблей распускается огромное количество мелких цветков, способных опыляться и превращаться в плоды. Однако это истощает растение и его запасы питательных веществ, и оно погибает. 
© KATHERINE WAGNER-REISS/commons.wikimedia.org

    В мире существует более 350 тыс. различных видов растений, и эти создания никогда не перестают удивлять. О самых необычных и даже странных растениях — в материале "Рамблер".

    Цветы выходят далеко за рамки стандартных роз и тюльпанов. Стремясь к размножению, растения создали красочные, крупные и сильно пахнущие цветки, которые обладают высокой функциональностью, привлекая в нужное время опылителей или препятствуя насекомым, которые могут лишить их пыльцы. Необходимость успешно размножаться привела к появлению поистине невероятных структур растений.

    Некоторые растения приносят богатые питательными веществами плоды, образуют красивые ароматные цветы, обладают лекарственными свойствами, а некоторые имеют совершенно впечатляющий вид. И все благодаря эволюции.

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    До появления цветков размножение растений было не совсем обычным делом. Многие растения полагались на ветер, переносящий их пыльцу на другое растение, и лишь немногие использовали насекомых для переноса пыльцы с одного растения на другое. Где-то в меловом периоде произошла мутация, которая привела к образованию скоплений листьев в виде цветка.

    С тех пор половые органы растений стремительно эволюционируют, повышая эффективность размножения. Цветки могут привлекать животных и насекомых, способствовать переносу семени внутри одного цветка (самоопыление) или производить семена без добавления каких-либо ферментов. Некоторые из этих "разработок" природы привели к появлению весьма причудливых цветков, зачастую выглядящих настолько чужеродно, что их трудно идентифицировать как часть растения.

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