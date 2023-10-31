В мире существует более 350 тыс. различных видов растений, и эти создания никогда не перестают удивлять. О самых необычных и даже странных растениях — в материале "Рамблер".

Цветы выходят далеко за рамки стандартных роз и тюльпанов. Стремясь к размножению, растения создали красочные, крупные и сильно пахнущие цветки, которые обладают высокой функциональностью, привлекая в нужное время опылителей или препятствуя насекомым, которые могут лишить их пыльцы. Необходимость успешно размножаться привела к появлению поистине невероятных структур растений.

Некоторые растения приносят богатые питательными веществами плоды, образуют красивые ароматные цветы, обладают лекарственными свойствами, а некоторые имеют совершенно впечатляющий вид. И все благодаря эволюции.

До появления цветков размножение растений было не совсем обычным делом. Многие растения полагались на ветер, переносящий их пыльцу на другое растение, и лишь немногие использовали насекомых для переноса пыльцы с одного растения на другое. Где-то в меловом периоде произошла мутация, которая привела к образованию скоплений листьев в виде цветка.