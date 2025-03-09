Главное в музыке за неделю: альбом Леди Гаги, неудачные выступления на «Оскаре»

Леди Гага выпустила новый релиз и рассказала о его концепции, артистки Doja Cat и Raye перенервничали, выступая на премии «Оскар», а в России ожидается не менее десяти концертов иностранных артистов до конца года. Об этих и других новостях читайте в музыкальном дайджесте «Рамблера».

© Dave Bedrosian/globallookpress.com, Рамблер

Новости недели

Леди Гага рассказала, чем её новый альбом отличается от прошлых

Американская артистка Леди Гага выпустила новый альбом Mayhem 7 марта. В него вошло 14 треков, среди которых завирусившаяся в соцсетях Abracadabra. Певица призналась, что не пыталась придать релизу определённую стилистику. В Mayhem исполнительница возвращается к своему раннему танцевальному звучанию, вдохновляясь разными элементами из прошлых работ. Гага также дала характеристику всем своим предыдущим альбомам — подробнее в новости.

Doja Cat и Raye пришлось оправдываться после своих выступлений на «Оскаре»

3 марта состоялась 97-я церемония «Оскара». На премии Doja Cat, Raye и Лиса из K-pop-группы Blackpink выступили с песнями из фильмов про Джеймса Бонда. Многих зрителей разочаровали эти номера, так как выбранные артистки не имели никакого отношения к франчайзу с более чем 60-летней историей.

Doja Cat и Raye признались в своих соцсетях, что обе сильно нервничали во время выступления. Doja Cat отметила, что никогда не пела подобным образом, из-за чего не смогла вытянуть все ноты. Raye сказала, что «никто не может петь Адель, как Адель», но она очень старалась.

Лучшие песни на «Оскаре-2025»: кто победил, чем запомнилась церемония

Лидер Coldplay выберет музыкантов, которые выступят на чемпионате мира по футболу

© Photo Image Press/globallookpress.com

В 15-минутном перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт музыкальное шоу. Солист британской поп-группы Coldplay Крис Мартин и менеджер коллектива Фил Харви определят его участников. Подобные выступления давно являются отличительной чертой Супербоула, финала кубка по американскому футболу. В европейском футболе музыкальные номера традиционно проводятся перед матчами – на церемониях открытия и закрытия или в финалах. Выступление в перерыве может стать новой практикой. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Не меньше 10 зарубежных артистов отыграют концерты в России в 2025 году

Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что не меньше 10 иностранных артистов выступят в России в этом году. Это будут исполнители разных жанров из США и стран Европы. В ближайшие дни ожидается анонс одного из шоу. Ранее Say Agency привезли в Москву американского рэпера DaBaby, который дал концерт 28 февраля в VK Stadium. 18 апреля в МТС Live Холл должно состояться выступление популярного американского хип-хоп-артиста Offset.

Инцидент с подростком: как прошёл концерт американского рэпера DaBaby в Москве

Музыкальный фестиваль VK Fest 2025 впервые пройдёт в Казани и Челябинске

Ежегодный музыкальный фестиваль VK Fest объявил даты и города на 2025 год. 14 июня мероприятие пройдёт в Челябинске, 21 июня — в посёлке Сириус в Краснодарском крае. 29 июня фестиваль доберётся до Казани. В Санкт-Петербурге концертная программа растянется с 5 по 6 июля, а в Москве — на уик-энд 19–20 июля. В Челябинске и Казани VK Fest пройдёт впервые. Состав артистов будет объявлен позднее.

Релиз недели

Ольга Серябкина — Весна

© Соцсети Ольги Серябкиной

Певица Ольга Серябкина выпустила мини-альбом «Весна». На четырёх треках электронные танцевальные биты сочетаются с цепкими поп-мелодиями. Настроение релиза соответствует его названию: от треков веет атмосферой романтики и ностальгии.

Ольга Серябкина выпустила мини-альбом «Весна»: романтика в электропоп-звучании

Материал недели

Музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» уже четвёртую неделю подряд удерживает первенство в российском прокате. Саундтрек картины также пользуется популярностью, собрав более 10 миллионов прослушиваний на стриминговых платформах. «Рамблер» поговорил с музыкальным продюсером Анастасией Здеб и узнал, как создавались музыкальные номера в фильме.

Юрий Музыченко и Ёлка: кто и как создавал песни к «Пророку. Истории Александра Пушкина»