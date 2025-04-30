30 апреля российский артист Филипп Киркоров, которого часто зовут «Королём российской поп-музыки», отмечает 58-й день рождения. За всю свою жизнь певец появлялся на публике во множестве эпатажных костюмов. Киркоров надевал на себя перья, стразы и предметы одежды, существующие в единственном экземпляре. «Рамблер» собрал галерею из десяти самых ярких образов музыканта, а также интересные факты о гардеробе Киркорова. Из материала вы узнаете, кто подбирает артисту наряды, сколько времени может уходить на их создание и что об увлечении Киркорова думают его дети.

Точное количество нарядов в гардеробе Филиппа Киркорова, а также их общую стоимость, знают только сам артист и его ассистенты. Сам певец признается, что в обычной жизни не склонен жить на широкую ногу и часто делает выбор в пользу минимализма. В интервью Алёне Жигаловой в апреле 2024 года Киркоров даже отмечал, что хотел бы разрушить стереотип о том, что живёт в роскоши среди золота и бриллиантов. Пока ему не удаётся.

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