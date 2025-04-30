От костюмов из газет до кристаллов Swarovski: топ образов Филиппа Киркорова

Анастасия Басина
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В начале пути Киркоров шил наряды сам. Музыкант задействовал домашние шторы, газеты и импортные ткани. Их Киркорову привозили «друзья-дипломаты» и отец, родившийся в Болгарии.
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В начале пути Киркоров шил наряды сам. Музыкант задействовал домашние шторы, газеты и импортные ткани. Их Киркорову привозили «друзья-дипломаты» и отец, родившийся в Болгарии. 
© Алексей Даничев/РИА Новости
В 2014 году артист нанял на работу стилиста Арсена Айрапетова. С ним Киркоров познакомился в бутике в Ташкенте. Музыкант не знал, как сочетать купленные вещи, и связался с Айрапетовым.
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В 2014 году артист нанял на работу стилиста Арсена Айрапетова. С ним Киркоров познакомился в бутике в Ташкенте. Музыкант не знал, как сочетать купленные вещи, и связался с Айрапетовым. 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Прилетев в Москву, стилист оказался в квартире, до отказа забитой одеждой. Чтобы собрать для Киркорова 280 образов, Айрапетов потратил четыре дня. Поступив к музыканту на работу, стилист первым делом навёл порядок.
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Прилетев в Москву, стилист оказался в квартире, до отказа забитой одеждой. Чтобы собрать для Киркорова 280 образов, Айрапетов потратил четыре дня. Поступив к музыканту на работу, стилист первым делом навёл порядок. 
© Кирилл Калинников/РИА Новости
В 2020 году Айрапетов оценивал час работы в 5000 рублей. За поход в магазин и покупку одежды стилист брал 50 000 рублей и необходимую сумму. Иногда стоимость вещей Киркорова достигала миллиона рублей.
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В 2020 году Айрапетов оценивал час работы в 5000 рублей. За поход в магазин и покупку одежды стилист брал 50 000 рублей и необходимую сумму. Иногда стоимость вещей Киркорова достигала миллиона рублей. 
© Нина Зотина/РИА Новости

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В некоторых случаях артист получает люксовую одежду даже раньше, чем она появится на прилавках. Киркоров следит, чтобы в его владении оказывались вещи из последних коллекций, но от старых вещей избавляется редко.
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В некоторых случаях артист получает люксовую одежду даже раньше, чем она появится на прилавках. Киркоров следит, чтобы в его владении оказывались вещи из последних коллекций, но от старых вещей избавляется редко. 
© Максим Блинов/РИА Новости
Филипп Киркоров любит уникальные вещи. В клипе на песню «Ролекс» музыкант предстал в посеребренном пиджаке бренда Balmain, существующем всего в двух экземплярах. Вторым пиджаком владеет футболист Неймар.
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Филипп Киркоров любит уникальные вещи. В клипе на песню «Ролекс» музыкант предстал в посеребренном пиджаке бренда Balmain, существующем всего в двух экземплярах. Вторым пиджаком владеет футболист Неймар. 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Празднуя 56-й день рождения на сцене, Киркоров устроил шоу с переодеваниями. Певец переодевался 27 раз и побил рекорд Шер, однажды сменившей за концерт 16 нарядов. Общая цена 27 костюмов составила около миллиона евро.
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Празднуя 56-й день рождения на сцене, Киркоров устроил шоу с переодеваниями. Певец переодевался 27 раз и побил рекорд Шер, однажды сменившей за концерт 16 нарядов. Общая цена 27 костюмов составила около миллиона евро. 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Одним из нарядов Киркорова на этом концерте стал костюм, вручную инкрустированный сотней тысяч кристаллов Swarovski. Создание этой вещи заняло у портных 1460 часов.
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Одним из нарядов Киркорова на этом концерте стал костюм, вручную инкрустированный сотней тысяч кристаллов Swarovski. Создание этой вещи заняло у портных 1460 часов. 
© Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь к моде перешла к сыну Киркорова. В 2023-м 11-летний Мартин представил коллекцию одежды, созданную вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Ребёнок признался, что на это его вдохновила сестра Алла-Виктория.
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Любовь к моде перешла к сыну Киркорова. В 2023-м 11-летний Мартин представил коллекцию одежды, созданную вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Ребёнок признался, что на это его вдохновила сестра Алла-Виктория. 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Тягу к переодеваниям Киркоров обыграл в клипе на песню «Чёрная пантера». В одной из сцен одежда Киркорова меняется ежесекундно. В рамках сюжета певец объяснил это «генетической предрасположенностью».
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Тягу к переодеваниям Киркоров обыграл в клипе на песню «Чёрная пантера». В одной из сцен одежда Киркорова меняется ежесекундно. В рамках сюжета певец объяснил это «генетической предрасположенностью». 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

30 апреля российский артист Филипп Киркоров, которого часто зовут «Королём российской поп-музыки», отмечает 58-й день рождения. За всю свою жизнь певец появлялся на публике во множестве эпатажных костюмов. Киркоров надевал на себя перья, стразы и предметы одежды, существующие в единственном экземпляре. «Рамблер» собрал галерею из десяти самых ярких образов музыканта, а также интересные факты о гардеробе Киркорова. Из материала вы узнаете, кто подбирает артисту наряды, сколько времени может уходить на их создание и что об увлечении Киркорова думают его дети.

Точное количество нарядов в гардеробе Филиппа Киркорова, а также их общую стоимость, знают только сам артист и его ассистенты. Сам певец признается, что в обычной жизни не склонен жить на широкую ногу и часто делает выбор в пользу минимализма. В интервью Алёне Жигаловой в апреле 2024 года Киркоров даже отмечал, что хотел бы разрушить стереотип о том, что живёт в роскоши среди золота и бриллиантов. Пока ему не удаётся.

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