Эмбер Люк: девушка, тело которой на 99% покрыто татуировками

Жительница Австралии Эмбер Люк обрела популярность благодаря своей страсти к нанесению татуировок. Эмбер, также известная как “девушка-дракон”, потратила 250000 долларов (более полутора миллионов рублей) на трансформацию внешности. Модель призналась, что даже безграничная любовь к себе не ограждает ее от дискриминации на публике и на рабочем месте.

1/9 Жительница Австралии Эмбер Люк обрела популярность благодаря своей страсти к нанесению татуировок. Фото: Кадр из видео Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Эмбер, также известная как “девушка-дракон”, потратила 250000 долларов (более полутора миллионов рублей) на трансформацию внешности. Модель призналась, что даже безграничная любовь к себе не ограждает ее от дискриминации на публике и на рабочем месте. Фото: Соцсети 3/9 Первую тату девушка сделала еще подростком – в 16 лет. “Это был выброс негативной энергии. Для меня это стало важной вехой”, — рассказала она в интервью Studio 10. Сейчас тело 27-летней Эмбер на 99% покрыто татуировками. Модель признается, что даже не помнит, сколько их. Фото: Соцсети 4/9 Эмбер не жалеет ни об одной из сделанных татуировок, поскольку верит: изменения внешности сделали ее ментально сильнее и помогли побороть депрессию, а также суицидальные мысли. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Многих от нанесения татуировок останавливает страх боли. Но Эмбер он, кажется, незнаком. За один сеанс она могла сделать три татуировки. Некоторые из них находятся в чувствительных местах – на ребрах, груди, половых органах, веках. Фото: Соцсети 6/9 В 22 года Эмбер нанесли татуировку на глазные яблоки, чтобы сделать их бирюзового цвета. Из-за этого девушка ослепла на три недели: “Я плакала синими слезами два дня после того, как была проведена процедура”. Позже Эмбер отметила это событие, сделав татуировку женщины, плачущей голубыми слезами, на груди. Австралийка призналась, что периодически страдает от кратковременной потери зрения и судорог. Фото: Соцсети 7/9 Но несмотря на неприятные последствия неформалка не отказалась от бодимодификаций: Эмбер увеличила грудь, прошла через бразильскую подтяжку ягодиц, а также не против инъекций филлеров в губы и щеки. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Эмбер ведет страницы в популярных социальных сетях. За ее жизнью наблюдают не менее 35 тысяч человек. Когда модель обнародовала фото из прошлого, ее поклонники были в шоке. От миловидной блондинки с нежным макияжем сегодня не осталось и следа. Фото: Соцсети 9/9 Некоторые фолловеры необычной модели в комментариях отметили, что раньше девушка была просто хорошенькой, но теперь она – произведение искусства. Кстати мама Эмбер тоже в их числе. Фото: Соцсети

Первую тату девушка сделала еще подростком – в 16 лет. “Это был выброс негативной энергии. Для меня это стало важной вехой”, — рассказала она в интервью Studio 10. Сейчас тело 27-летней Эмбер на 99% покрыто татуировками. Модель признается, что даже не помнит, сколько их.

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Эмбер не жалеет ни об одной из сделанных татуировок, поскольку верит: изменения внешности сделали ее ментально сильнее и помогли побороть депрессию, а также суицидальные мысли.

Многих от нанесения татуировок останавливает страх боли. Но Эмбер он, кажется, незнаком. За один сеанс она могла сделать три татуировки. Некоторые из них находятся в чувствительных местах – на ребрах, груди, половых органах, веках.

В 22 года Эмбер нанесли татуировку на глазные яблоки, чтобы сделать их бирюзового цвета. Из-за этого девушка ослепла на три недели: “Я плакала синими слезами два дня после того, как была проведена процедура”. Позже Эмбер отметила это событие, сделав татуировку женщины, плачущей голубыми слезами, на груди. Австралийка призналась, что периодически страдает от кратковременной потери зрения и судорог.

Но несмотря на неприятные последствия неформалка не отказалась от бодимодификаций: Эмбер увеличила грудь, прошла через бразильскую подтяжку ягодиц, а также не против инъекций филлеров в губы и щеки.

Эмбер ведет страницы в популярных социальных сетях. За ее жизнью наблюдают не менее 35 тысяч человек. Когда модель обнародовала фото из прошлого, ее поклонники были в шоке. От миловидной блондинки с нежным макияжем сегодня не осталось и следа.