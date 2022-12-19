Самые странные анкеты россиян на сайтах знакомств

Скорее всего, у каждого из нас есть хоть один знакомый, нашедший свою вторую половину в Интернете. В последние годы сайты и приложения для онлайн-знакомств стали особенно популярны, так что многие уже не представляют без них жизни и не знают, как еще можно найти отношения.

1/9 Самое интересное в процессе выбора партнера онлайн — анкеты. Люди пытаются выразить себя в нескольких предложениях и иногда это получается очень оригинально. Самые странные анкеты — в подборке "Рамблера". Фото: Pxhere Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Почему в мире столько стереотипов о "каблуках"? Фото: Соцсети 3/9 Романтика с химическими формулами. Фото: Соцсети 4/9 Цитаты, которые объясняют все... Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Тонкий намек на сильного папу. Фото: Соцсети 6/9 Действительно, достижение. Фото: Соцсети 7/9 Главное — выгодные фото. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Самоирония спасет любое свидание. Фото: Соцсети 9/9 Кто знает, тот поймет. Фото: Соцсети

Их популярность резко возросла с 2016 года, когда во всем мире было 240,9 миллиона пользователей приложений для знакомств. Уже в 2021 году это число подскочило до 323,9 миллиона пользователей.

По данным статистики, около 42% пользователей стремятся вступить в брак с помощью сайтов онлайн-знакомств. Если учесть, сколько людей рассматривают онлайн-знакомства как «ничего серьезного» , это довольно удивительная статистика. Однако только 13% пользователей обручились или поженились, познакомившись с кем-то на сайте знакомств.