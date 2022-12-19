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39 минут назад

Самые странные анкеты россиян на сайтах знакомств

Диана Товсепова

Скорее всего, у каждого из нас есть хоть один знакомый, нашедший свою вторую половину в Интернете. В последние годы сайты и приложения для онлайн-знакомств стали особенно популярны, так что многие уже не представляют без них жизни и не знают, как еще можно найти отношения.

1/9 Самое интересное в процессе выбора партнера онлайн — анкеты. Люди пытаются выразить себя в нескольких предложениях и иногда это получается очень оригинально. Самые странные анкеты — в подборке "Рамблера".
Фото: Pxhere
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2/9 Почему в мире столько стереотипов о "каблуках"?
Фото: Соцсети
3/9 Романтика с химическими формулами.
Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
6/9 Действительно, достижение.
Фото: Соцсети
7/9 Главное — выгодные фото.
Фото: Соцсети
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8/9 Самоирония спасет любое свидание.
Фото: Соцсети
9/9 Кто знает, тот поймет.
Фото: Соцсети

Их популярность резко возросла с 2016 года, когда во всем мире было 240,9 миллиона пользователей приложений для знакомств. Уже в 2021 году это число подскочило до 323,9 миллиона пользователей.

По данным статистики, около 42% пользователей стремятся вступить в брак с помощью сайтов онлайн-знакомств. Если учесть, сколько людей рассматривают онлайн-знакомства как «ничего серьезного» , это довольно удивительная статистика. Однако только 13% пользователей обручились или поженились, познакомившись с кем-то на сайте знакомств.

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Самое интересное в процессе выбора партнера онлайн — анкеты. Люди пытаются выразить себя в нескольких предложениях и иногда это получается очень оригинально. Самые странные анкеты — в подборке "Рамблера".

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