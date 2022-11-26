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1 час назад

Народное достояние Китая: как выглядит самая дорогая собака в мире

Мария Каткова

Порода Тибетский мастиф известна не только своими внушительными размерами. Эти собаки имеют многовековую историю и считаются народным достоянием Китая наравне с пандами. О том, чем еще славится Тибетский мастиф — в материале "Рамблера".

1/6 Порода Тибетский мастиф известна не только своими внушительными размерами.
Фото: Соцсети
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2/6 Эти собаки имеют многовековую историю и считаются народным достоянием Китая наравне с пандами.
Фото: Соцсети
3/6 У Тибетских мастифов имеется довольно серьезная история происхождения породы.
Фото: Соцсети
4/6 Они — одни из древнейших представителей собак. Эти собаки существовали еще во времена Аристотеля и Марко Поло, тогда их называли "снежные псы".
Фото: Соцсети
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5/6 До конца XIX века они жили исключительно в Гималаях, и только потом их начали завозить в другие страны.
Фото: Соцсети
6/6 Впервые на территории Европы мастиф появился в 1898 году — его выставили в зоопарке в Берлине.
Фото: Соцсети

У Тибетских мастифов имеется довольно серьезная история происхождения породы. Они — одни из древнейших представителей собак. Эти собаки существовали еще во времена Аристотеля и Марко Поло, тогда их называли "снежные псы". До конца XIX века они жили исключительно в Гималаях, и только потом их начали завозить в другие страны. Впервые на территории Европы мастиф появился в 1898 году — его выставили в зоопарке в Берлине.

Тибетский мастиф считается одной из самых дорогих пород в мире. Чистокровный щенок этой собаки обойдется в сумму от двух до семи тысяч долларов. Известны случаи, когда цена за собаку доходила до 12 тысяч долларов, в зависимости от ее происхождения и наград родителей. Также хозяевам придется потратиться на содержание мастифа. Даже щенкам нужно много пространства, а взрослые породы могут жить исключительно в домах с большой территорией.

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Мастиф только выглядит безобидно и на первый взгляд похож на большого доброго медведя. На самом деле эта порода может хорошо охранять дом и с легкостью может развивать большую скорость для погони, а также преодолевать препятствия высотой до 1,5 метров.

Истории,Фото,Марко Поло,
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