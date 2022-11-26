Народное достояние Китая: как выглядит самая дорогая собака в мире

Порода Тибетский мастиф известна не только своими внушительными размерами. Эти собаки имеют многовековую историю и считаются народным достоянием Китая наравне с пандами. О том, чем еще славится Тибетский мастиф — в материале "Рамблера".

1/6 Порода Тибетский мастиф известна не только своими внушительными размерами. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/6 Эти собаки имеют многовековую историю и считаются народным достоянием Китая наравне с пандами. Фото: Соцсети 3/6 У Тибетских мастифов имеется довольно серьезная история происхождения породы. Фото: Соцсети 4/6 Они — одни из древнейших представителей собак. Эти собаки существовали еще во времена Аристотеля и Марко Поло, тогда их называли "снежные псы". Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/6 До конца XIX века они жили исключительно в Гималаях, и только потом их начали завозить в другие страны. Фото: Соцсети 6/6 Впервые на территории Европы мастиф появился в 1898 году — его выставили в зоопарке в Берлине. Фото: Соцсети

У Тибетских мастифов имеется довольно серьезная история происхождения породы. Они — одни из древнейших представителей собак. Эти собаки существовали еще во времена Аристотеля и Марко Поло, тогда их называли "снежные псы". До конца XIX века они жили исключительно в Гималаях, и только потом их начали завозить в другие страны. Впервые на территории Европы мастиф появился в 1898 году — его выставили в зоопарке в Берлине.

Тибетский мастиф считается одной из самых дорогих пород в мире. Чистокровный щенок этой собаки обойдется в сумму от двух до семи тысяч долларов. Известны случаи, когда цена за собаку доходила до 12 тысяч долларов, в зависимости от ее происхождения и наград родителей. Также хозяевам придется потратиться на содержание мастифа. Даже щенкам нужно много пространства, а взрослые породы могут жить исключительно в домах с большой территорией.