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Самые забавные фото животных 2023 года

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Эта собака может похвастаться не только шелковой шевелюрой, но и удивительно "человеческой" фотогеничностью. 
© Сomedypetphoto.com
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Черепахи тоже хотят вкусно завтракать. 
© Сomedypetphoto.com
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Весь мир верх дном, а песик просто отдыхает на пляже. 
© Сomedypetphoto.com
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Пранк от черно-белой кошки... 
© Сomedypetphoto.com

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"Этот мир мне абсолютно понятен..." 
© Сomedypetphoto.com
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Даже среди котов есть харизматичные лидеры, которым заглядывают в рот. 
© Сomedypetphoto.com
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Разве может такой славный пушистый пес испортить фото? Наоборот, он сделает любой снимок забавным и динамичным. 
© Сomedypetphoto.com

    Иногда только животные могут поднять нам настроение. Весело виляющая хвостом собака или кот с постоянно угрюмым выражением лица всегда приковывает внимание своих хозяев.

    Конечно, фотографии животных пользуются в соцсетях особенной популярностью, становятся мемами, превращаются в стикеры и эмодзи.

    Для того, чтобы выбрать самые забавные фото домашних животных, профессиональные фотографы Пол Джойнс-Хикс и Том Саллам придумали премию «Comedy Pet Photo Awards 2023».

    Странные животные, которые действительно существуют

    Фотографы отобрали самые смешные фото со всего мира в 2023 году и теперь пользователи выберут из них снимки-победители.

    Фото, которые поборются за звание самых смешных в мире, смотрите в подборке "Рамблера".

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