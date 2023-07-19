Самые забавные фото животных 2023 года

Иногда только животные могут поднять нам настроение. Весело виляющая хвостом собака или кот с постоянно угрюмым выражением лица всегда приковывает внимание своих хозяев.

Конечно, фотографии животных пользуются в соцсетях особенной популярностью, становятся мемами, превращаются в стикеры и эмодзи.

Для того, чтобы выбрать самые забавные фото домашних животных, профессиональные фотографы Пол Джойнс-Хикс и Том Саллам придумали премию «Comedy Pet Photo Awards 2023».

Фотографы отобрали самые смешные фото со всего мира в 2023 году и теперь пользователи выберут из них снимки-победители.