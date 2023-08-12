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Лучшие мемы российских соцсетей: над чем смеются все

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Сколько раз Амон Ра?  
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    К концу недели мы все бываем уставшими и истощенными физическими. Но к счастью на выходных у нас появляется время для того, чтобы просто расслабиться. Не всегда нужно работать, что-то делать по дому или с кем-то общаться.

    Иногда можно прокрастинировать, смотреть в потолок или просто листать ленту. К счастью в соцсетях всегда найдется что-нибудь для того, чтобы от души посмеяться.

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