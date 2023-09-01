Смеяться или плакать: самые актуальные мемы о первом сентября
Первое сентября становится не только торжественным днем, но и тревожным для многих россиян. Кто-то ведет в школу одного ребенка, кто-то троих, кто-то сам идет преподавать, но, определенно, у всех возникают яркие эмоции и переживания.
Многие считают школьные линейки трогательными, а некоторые уверены, что эти мероприятия только изнуряют детей и родителей.
В любом случае нам всем будет приятно посмеяться над ситуацией — самые смешные мемы про первое сентября смотрите в подборке "Рамблера".
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