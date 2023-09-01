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Смеяться или плакать: самые актуальные мемы о первом сентября

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Каждое утро каждого школьника... 
© Соцсети
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Надеемся, слезы быстро пройдут! 
© Соцсети
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Понимаете, о чем мы? 
© Соцсети
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Ну это уже фантастика! 
© Соцсети

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Для некоторых первое сентября уже ничего не меняет, но все равно приводит к каким-то эмоциям. 
© Соцсети
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С этого корабля уже не выйти... 
© Соцсети
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Не Наташ, а Наталья Владимировна! 
© Соцсети
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А вы видели этот взгляд? 
© Соцсети
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Кошачье-мемное первое сентября. 
© Соцсети

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Какие только мысли не возникают у школьников. 
© Соцсети
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Каждый родитель знает, как тяжело будить ребенка в школу. 
© Соцсети

    Первое сентября становится не только торжественным днем, но и тревожным для многих россиян. Кто-то ведет в школу одного ребенка, кто-то троих, кто-то сам идет преподавать, но, определенно, у всех возникают яркие эмоции и переживания.

    Многие считают школьные линейки трогательными, а некоторые уверены, что эти мероприятия только изнуряют детей и родителей.

    Почему учебный год начинается именно первого сентября

    В любом случае нам всем будет приятно посмеяться над ситуацией — самые смешные мемы про первое сентября смотрите в подборке "Рамблера".

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