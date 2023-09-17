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Самые актуальные мемы сентября

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Почему бы не отдохнуть с видом на море. 
© Соцсети
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В век толерантности все очень сложно! 
© Соцсети
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Все мы, все мы. 
© Соцсети
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У вас тоже есть знакомые "в ресурсе" и "в потоке"? 
© Соцсети

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Идеальный индикатор. 
© Соцсети
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Очевидный плюс. 
© Соцсети
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Даже внутренний голос звучит взрослее. 
© Соцсети

    Каждый из нас хоть раз чувствовал абсолютное нежелание что-либо делать, выгорание на работе, ужасную усталость от домашних дел и даже от собственных эмоций.

    Бывает так, что заставлять себя вставать с дивана не нужно — наоборот, стоит дать себе время просто полежать, посмотреть абсолютно бессмысленное кино, послушать музыку или стендап-концерт.

    Последние мемы этого лета: над чем смеются россияне

    Конечно, хороший способ расслабиться — это просто посмеяться над актуальными мемами, потому что любая проблема, превратившись в шутку уже не кажется такой страшной. "Рамблер" собрал самые популярные мемы сентября.

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