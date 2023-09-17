Самые актуальные мемы сентября

Каждый из нас хоть раз чувствовал абсолютное нежелание что-либо делать, выгорание на работе, ужасную усталость от домашних дел и даже от собственных эмоций.

Бывает так, что заставлять себя вставать с дивана не нужно — наоборот, стоит дать себе время просто полежать, посмотреть абсолютно бессмысленное кино, послушать музыку или стендап-концерт.