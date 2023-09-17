Самые актуальные мемы сентября
Каждый из нас хоть раз чувствовал абсолютное нежелание что-либо делать, выгорание на работе, ужасную усталость от домашних дел и даже от собственных эмоций.
Бывает так, что заставлять себя вставать с дивана не нужно — наоборот, стоит дать себе время просто полежать, посмотреть абсолютно бессмысленное кино, послушать музыку или стендап-концерт.
Конечно, хороший способ расслабиться — это просто посмеяться над актуальными мемами, потому что любая проблема, превратившись в шутку уже не кажется такой страшной. "Рамблер" собрал самые популярные мемы сентября.
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