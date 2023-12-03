Самые актуальные мемы для россиян в декабре

К концу года мы все изрядно устали — кажется будто, отбежав стометровку, нам надо пройти еще несколько метров, но сил совершенно не осталось.

Навалились рабочие задачи, домашние дела, покупка подарков, сборы елки, все, что нужно успеть до Нового года. При этом, чтобы не быть 31 декабря как загнанная лошадь, постарайтесь отвлекаться на что-то беззаботное и легкое.