Самые актуальные мемы для россиян в декабре

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Успеваем? Точно?
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Успеваем? Точно? 
© Соцсети
Ноябрь не щадил никого!
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Ноябрь не щадил никого! 
© Соцсети
А вы уже успели?
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А вы уже успели? 
© Соцсети
Все лучшее — на Новый год!
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Все лучшее — на Новый год! 
© Соцсети

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Когда пытаешься все успеть...
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Когда пытаешься все успеть... 
© Соцсети
Сугробы никого не убедят, а вот морской слон на дороге — вполне.
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Сугробы никого не убедят, а вот морской слон на дороге — вполне. 
© Соцсети
А кто не любит перцы?
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А кто не любит перцы? 
© Соцсети
Наши мысли и задачи в декабре...
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Наши мысли и задачи в декабре... 
© Соцсети

К концу года мы все изрядно устали — кажется будто, отбежав стометровку, нам надо пройти еще несколько метров, но сил совершенно не осталось.

Навалились рабочие задачи, домашние дела, покупка подарков, сборы елки, все, что нужно успеть до Нового года. При этом, чтобы не быть 31 декабря как загнанная лошадь, постарайтесь отвлекаться на что-то беззаботное и легкое.

День в истории, 3 декабря: знаменательные события

Предлагаем посмотреть подборку мемов, которые сейчас особенно актуальны у россиян.

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