Главное в музыке за неделю: Tyga в Москве, «Непара» без вокалистки
Рэпер Tyga приедет в Москву с концертом в мае, группа «Непара» вновь осталась без солистки, а в Ванкувере нашли редкую запись The Beatles. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».
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Рэпер Tyga даст концерт в Москве в формате 360 градусов
Американский рэпер Tyga выступит на круглой сцене московской «Арены ЦСКА» 31 мая. Информацию о концерте подтвердил представитель площадки Юрий Гордеев. На разогрев перед выступлением Tyga должны выйти рэперы Macan и Jakone.
В последнее время в Россию приезжает всё больше известных хип-хоп-артистов. 28 февраля в Москве выступил рэпер DaBaby, а 18 апреля должен состояться концерт Offset.
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Группа «Непара» лишилась солистки
Солистка Дарья Храмова покинула российский поп-дуэт «Непара», на предстоящих концертах её уже не будет. Исполнительница состояла в группе с 2020 года. По словам лидера «Непары» Александра Шоуа, расставание предопределили давно накопившиеся разногласия в подходах к работе и творчеству. Сейчас «Непара» ищет новую вокалистку.
В прошлом группу уже покидали исполнительницы: в 2019 году уходила Виктория Талышинская, а в 2022-м — Марианна Арутюнян.
В Канаде нашли запись раннего прослушивания The Beatles
Владелец музыкального магазина Neptoon Records в Ванкувере Роб Фрит нашёл раритетную раннюю запись английской группы The Beatles. На ней музыканты проходят прослушивание на лейбле Decca Records в 1962 году. Фрит поделился исполнением песни Money с записи, список остальных композиций пока неизвестен. На бобине должно быть не меньше десяти песен, три из которых — собственного сочинения The Beatles. В итоге группа подписала контракт с другим лейблом — Parlophone Records. Фрит готов передать запись Decca Records, чтобы они её выпустили официально, или Полу Маккартни, если он зайдёт в его магазин.
Новый альбом Элтона Джона заставил его задуматься о смерти
Британский певец Элтон Джон рассказал, что работа над альбомом «Who Believes in Angels?» с американской артисткой Брэнди Карлайл погрузила его в мысли о своей смерти. В частности, этому способствовал закрывающий запись трек When This Old World Is Done With Me. По признанию артиста, работая над песней, он задумался, сколько ему осталось ещё жить, и прорыдал 45 минут.
Релиз альбома состоится 4 апреля. Элтон Джон верит, что он станет одной из величайших работ в его карьере.
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На финальном концерте Black Sabbath Оззи Осборн будет летать на троне
Гитарист Оззи Осборна Закк Уайлд сказал, что фронтмен Black Sabbath может появиться на сцене на «троне, который пролетает над стадионом». Прощальный концерт группы состоится 5 июля в Англии на стадионе Villa Park в Бирмингеме. В последние годы у Осборна проблемы со здоровьем. После падения в 2019 году и операций на позвоночнике, а также из-за прогрессирующей болезни Паркинсона он утратил способность нормально ходить. Уайлд выразил надежду, что шоу побудит Осборна вернуться к гастролям.
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Сергей Лазарев — Счастливые тоже плачут
Поп-певец Сергей Лазарев выпустил сборник меланхоличных баллад, чья мощь нарастает по мере прослушивания. Ближе к концу альбома неспешная грусть песен разбавляется помпезным рок-звучанием и надрывными припевами. В своих соцсетях артист пообещал выпустить летом продолжение, где будут собраны уже более оптимистичные композиции.
Сергей Лазарев выпустил меланхоличный альбом «Счастливые тоже плачут»
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«Живём в век самоиронии»: интервью c BETSY и её отцом Михаилом Чертищевым
Песня «Сигма Бой» уже несколько месяцев не покидает чарты и вирусится в соцсетях. «Рамблер» поговорил с автором композиции Михаилом Чертищевым и его дочерью BETSY, которая спела хит вместе с Марией Янковской. В интервью музыканты рассказали, как «Сигма Бою» удалось добиться такого успеха и на какие песни в творчестве BETSY также стоит обратить внимание.